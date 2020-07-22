Годовалая девочка пострадала в ДТП под Петрозаводском

Авария произошла сегодня на федеральной трассе Подъезд к Петрозаводску – автодорога "Кола".

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 23 июля в 9:37 на 2 км федеральной автодороги Подъезд к Петрозаводску - автодорога "Кола" 66-летний водитель автомобиля LADA Priora при выполнении поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-2112". В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали два ребенка - пассажиры ВАЗ-2112. Годовалая девочка находилась в автолюльке, а 14-летняя девочка-подросток была пристегнута ремнем безопасности.

Детям оказана медицинская помощь, в госпитализации девочки не нуждаются.

По информации ГИБДД Карелии, с начала года на дорогах республики в дорожных происшествиях пострадали 37 детей, 3 юных участника движения погибли. С наступлением летних каникул число аварий с участием детей возросло. Так, в июне и июле произошло 6 из 7 наездов на детей-велосипедистов. Так же, в летние месяцы, пострадали 11детей-пассажиров автотранспорта (из 19 с начала года), один ребенок погиб (ДТП 22 июля в Олонецком районе). Чаще всего в этом году ДТП с участием детей происходили в Петрозаводске, где пострадали 15 юных участников движения, и в Прионежском районе – 7 пострадавших детей и 1 погибший.

Ранее ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии.