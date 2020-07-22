Ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии

В Олонецком районе в ДТП погибла 9-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 22 июля в Олонецком районе на 293 км федеральной автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск в 14.35 63-летний житель Ленинградской области, управляя автомобилем "FAV V5" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия травмы получили - 15-летний подросток, 8-летний мальчик и 9-летняя девочка, которая скончалась на месте ДТП.

Все пострадавшие и погибшая девочка жители Ленинградской области.