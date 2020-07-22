890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь" 8
22.07.2020 16:07
Перебежчиком из Карелии в Финляндию оказался россиянин 3
22.07.2020 11:33
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 6
Новое
Сегодня 09:13
ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителя, устроившего гонки по городу 10
22.07.2020 11:12
Светофор появится у школы Петрозаводска, где родители ждали пешеходного перехода более 20 лет (ФОТО) 4
22.07.2020 13:54
В Петрозаводске начинается оглашение приговора по "делу Дмитриева" (ФОТО) 9
22.07.2020 14:18

Ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии

Новости. Происшествия
10:54, 23 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Олонецком районе в ДТП погибла 9-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 22 июля в Олонецком районе на 293 км федеральной автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск в 14.35 63-летний житель Ленинградской области, управляя автомобилем "FAV V5" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия травмы получили - 15-летний подросток, 8-летний мальчик и 9-летняя девочка, которая скончалась на месте ДТП.

Все пострадавшие и погибшая девочка жители Ленинградской области.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-23 10:59:00
жалко до слёз
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Чтиво

Сегодня 09:13
Личное мнение
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 6
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выразил свое мнение о приговоре Юрию Дмитриеву.
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
17.07.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»