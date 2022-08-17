Годовалый малыш получил травмы в результате аварии в Карелии

Столкновение двух автомобилей произошло в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 21 августа в деревне Лумбуши Медвежьегорского района произошло Д. П. На улице Новая 42-летний водитель автомобиля Škoda, нарушив правила, допустил столкновение с машиной Renault, двигавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили водители обеих машин, а также годовалый ребенок — пассажир Škoda.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее 10-летняя девочка в Карелии была травмирована в результате аварии, устроенной пьяным пенсионером.