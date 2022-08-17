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Годовалый малыш получил травмы в результате аварии в Карелии

Новости. Происшествия
11:46, 22 Августа 2022
фото: © pixabay.com

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Столкновение двух автомобилей произошло в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 21 августа в деревне Лумбуши Медвежьегорского района произошло Д. П. На улице Новая 42-летний водитель автомобиля  Škoda, нарушив правила, допустил столкновение с машиной Renault, двигавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили водители обеих машин, а также годовалый ребенок — пассажир Škoda.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее 10-летняя девочка в Карелии была травмирована в результате аварии, устроенной пьяным пенсионером.

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