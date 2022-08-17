В Карелии в аварии, устроенной пьяным пенсионером, пострадал 10-летний ребенок

Автомобиль с прицепом вылетел в кювет и перевернулся в Заонежье.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Медвежьегорском районе на 73 километре автодороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа» произошло ДТП.

Вечером 21 августа в 21.00 автомобиль Hyundai Solaris с прицепом под управлением 59-летнего водителя вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В результате ДТП были травмированы пассажиры: 10-летняя девочка и 54-летняя женщина.

Во время оформления ДТП автоинспекторы выяснили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.