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Голикова призвала власти Карелии запретить все массовые мероприятия из-за коронавируса

Новости. Общество
06:40, 08 Июля 2021
фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Карелию в числе регионов, где необходимо ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.

В минувшую среду, 7 июля, Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства отметила, что сегодня не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах.

«В отдельных из них мы видим, что заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень: это республики Карелия, Тыва и Забайкальский край.  И в связи с этим я ещё раз хотела бы обратить внимание глав регионов на то, что в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несёт дополнительные риски и осложнение эпидемиологической ситуации», - цитируют вице-премьера на сайте kremlin.ru.

По словам Голиковой, эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остаётся достаточно напряжённой. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тысяч населения, это на 17 процентов больше, чем на прошлой неделе.

«В 82 регионах страны заболеваемость растёт, но некоторое снижение мы видим только в Москве. И здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким ‒ практически в разы ‒ темпам вакцинации населения, и мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», - считает Татьяна Голикова.

Неделей ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.

Напомним, замминистра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен заявила в парламенте республики, что иммунная прослойка в регионе составила 288 767 человек.

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