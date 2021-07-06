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Иммунная прослойка в Карелии составила 288 767 человек, заявила замминистра здравоохранения Карелии

Новости. Общество
11:50, 07 Июля 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Вопросы создания коллективного иммунитета населения обсудили 6 июля на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике в карельском парламенте.

Во вторник, 6 июля, в Заксобрании Карелии прошел Комитет по здравоохранению и социальной политике. Парламентарии обсудили актуальные вопросы по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией в республике.



О вакцинации населения рассказала заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен, которая сообщила, что по состоянию на 5 июля в республику доставлено 114 974 дозы вакцины, основная часть — это «Спутник V» — 113 тысяч доз, «ЭпиВакКорона» — 1110 доз, 780 — «КовиВак».

«На сегодняшний день использовано уже 97% поставленных доз. Если говорить об обеспечении потребности в вакцине, которая необходима для вакцинации 60% взрослого населения, то на сегодняшний день обеспечение составляет 47%, что ниже, чем среднероссийский показатель, который составляет почти 50%», — сообщила Ольга Руотцелайнен.

По словам замминистра здравоохранения Карелии, 5 июля в Карелии пришло 6570 доз вакцины «Спутник V», и 7 июля из Санкт-Петербурга поступили еще 9300 доз «Спутник V», также в ближайшие дни ожидается 6000 доз этой же вакцины.



Затронула Ольга Руотцелайнен и такой важный вопрос, как создание коллективного иммунитета.

«Коллективный иммунитет включает в себя как естественный иммунитет, приобретенный в ходе перенесенного заболевания, так и искусственный, возникающий в ходе вакцинации. Задача, установленная министерством здравоохранения РФ, до 1 сентября получить суммарный коллективный иммунитет 60%, то есть это в сумме и вакцинированные, и переболевшие. При этом количество переболевших учитывается как официально зарегистрированных, прошедших по официальным данным статистики, так и расчетное число тех потенциально заболевших, которые не обращались в медучреждения, то есть не были учтены, но рассчитываются по определенной формуле в соотношении один заболевший к трем контактным. И на сегодняшний день по такой формуле иммунная прослойка в Карелии составляет 288 767 человек. Если говорить, что 60% взрослого населения — это 290 тысяч, то соответственно разница между этими цифрами 1866 человек, которые и необходимо дополнительно привить», — объяснила Ольга Руотцелайнен, уточнив, что при таком расчете задачу создания коллективного иммунитета к 1 сентября Карелия точно выполнит, возможно, даже к середине июля.

Замминистра здравоохранения отметила, что, конечно, иммунитет переболевших гораздо слабее и основной задачей все–таки является вакцинация 60% населения, а это по плану 290 633 человека.

«По данным на 5 июля вакцинировано первым компонентом 111 521 человек — это 38% от плана, по России данный показатель меньше — 35%, — сказала Руотцелайнен. — Если оценивать вакцинацию по второму компоненту, то здесь процент меньше, чем по первому: полностью вакцинацию прошло 29% населения от планового числа. Соответственно на сегодня мы имеем цифру подлежащих вакцинации 182 667 человек».

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