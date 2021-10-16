Голикова: Вакцинация помогает избежать фатального исхода

Вице-премьер сообщила о высоких показателях смертности от ковида и напомнила, что основным профилактическим средством является вакцинация.

Достаточно высокие показатели смертности из-за коронавирусной инфекции фиксируются в России в последние месяцы. Об этом сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24", пишет ТАСС.

"В последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности. И я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, является вакцинация", - сказала она.

Голикова также напомнила о четырех доступных российских вакцинах - "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", - которые доказали свою эффективность и безопасность не только в РФ, но и за рубежом. "Все они находятся в доступе, и каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность привиться российскими вакцинами", - отметила она.

Напомним, в за сутки от коронавируса скончались 1002 человека и 33 208 заразились.