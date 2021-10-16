Антирекорды: за сутки в России 1002 человека скончались от коронавируса и 33 208 заразились

В России заболеваемость коронавирусом и смертность ковид-пациентов растет каждый день.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 16 октября, за последние сутки в России подтверждено 1002 летальных исхода с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 222 315 россиян с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 33 208 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 979 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 958 384 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 981 907.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 21 883 человека.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 200 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 792 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 октября остаются 1 633 417 человек.

Напомним, за сутки у более 275 жителей Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрировано три смерти, выздоровели 222 пациента.