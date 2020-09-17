Голодные жители Карелии обокрали продуктовый магазин в Вытегре

В Вытегре сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам раскрыли кражу из магазина.

Как сообщили в МВД по Вологодской области, в полицию Вытегорского района поступило сообщение о проникновении в один из магазинов на Советском проспекте.

Злоумышленники проникли в помещение, разбив окно на задней стене здания. В соседнем дворе оперативники заметили двух нетрезвых молодых людей, которые попытались скрыться. Двое 19-летних жителей Карелии рассказали, что ехали из Петрозаводска в Вологду. По пути они проголодались, поэтому решили забраться в первый попавшийся магазин. Юноши украли алкоголь и продукты питания на сумму около 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.