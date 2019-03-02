Гололедица и ветер ожидают жителей Карелии в воскресенье

О погоде на 3 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В воскресенье в районах Карелии будет наблюдаться облачная погода, днем с прояснениями. Ночью снег, местами сильный, метель, днем небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, на севере северо-восточный, северный, днем северо-западный, северный, умеренный, ночью местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью: -6,-11 градусов, по северным районам местами до -20 градусов.

Температура воздуха днем: -5, -10 градусов, на севере местами до -15 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью снег, метель, днем небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: -6, -8 градусов. Днем: -6, -8 градусов.