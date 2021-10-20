Голосование за отсутствующих участников слушаний по Генплану Петрозаводска признали законным

Процедура голосования на публичных слушаниях по проекту изменений в Генплане Петрозаводска позволяет участникам голосовать за отсутствующих граждан по доверенности, считают в прокуратуре.

Об этом сообщила «Столице на Онего» руководитель архитектурно-планировочного отдела администрации Ирина Назарова.

По ее словам, форма волеизъявления по доверенности предусмотрена Гражданским кодексом.

«Постановление (о назначении слушаний — прим. ред.) проходило через юристов, наше нормативно-правовое управление. Гражданский кодекс никто не отменял. Мы не имеем права не принимать доверенности к учету. Гражданский кодекс говорит о том, что любой человек может дать доверенность другому человеку. В прокуратуре мы тоже интересовались этим вопросом, нам объяснили, что мы обязаны принимать к зачету (такие доверенности — прим. ред.)», — пояснила Назарова.

Как сообщалось ранее, участники публичный слушаний одобрили предлагаемые изменения в Генплане. Решения, принятые на слушаниях, будут обсуждаться комиссией по подготовке изменений в Генплане. После этого документ будет направлен разработчику для внесения корректировок, а затем на согласование в федеральные и региональные органы власти. Окончательно изменения будут утверждены после того, как соответствующее решение примет горсовет Петрозаводска. Ожидается, что это произойдет в конце первого квартала 2022 года