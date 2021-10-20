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Голосование за отсутствующих участников слушаний по Генплану Петрозаводска признали законным

Новости. Общество
15:44, 20 Октября 2021
фото: © Петросовет

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Процедура голосования на публичных слушаниях по проекту изменений в Генплане Петрозаводска позволяет участникам голосовать за отсутствующих граждан по доверенности, считают в прокуратуре.

Об этом сообщила «Столице на Онего» руководитель архитектурно-планировочного отдела администрации Ирина Назарова.

По ее словам, форма волеизъявления по доверенности предусмотрена Гражданским кодексом.

«Постановление (о назначении слушаний — прим. ред.) проходило через юристов, наше нормативно-правовое управление. Гражданский кодекс никто не отменял. Мы не имеем права не принимать доверенности к учету. Гражданский кодекс говорит о том, что любой человек может дать доверенность другому человеку. В прокуратуре мы тоже интересовались этим вопросом, нам объяснили, что мы обязаны принимать к зачету (такие доверенности — прим. ред.)», — пояснила Назарова.

Как сообщалось ранее, участники публичный слушаний одобрили предлагаемые изменения в Генплане. Решения, принятые на слушаниях, будут обсуждаться комиссией по подготовке изменений в Генплане. После этого документ будет направлен разработчику для внесения корректировок, а затем на согласование в федеральные и региональные органы власти. Окончательно изменения будут утверждены после того, как соответствующее решение примет горсовет Петрозаводска. Ожидается, что это произойдет в конце первого квартала 2022 года

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Комментарии

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12345
2021-10-20 19:51:52
Слушания носят рекомендательный характер? Решение будет принимать тот, кто подписывает документ в мэрии?
Козьма
2021-10-20 19:54:51
12345, прослушку на надо ТОМУ успеть поставить .
Дуб
2021-10-20 18:41:05
"Общественные слушания", "голосования", так смешно всё это,когда понимаешь : что,зачем и почему!?!
Сеня
2021-10-20 16:55:37
Опять лажу состряпали , ничего по-чесноку делать не умеют хм .
АК
2021-10-20 16:45:44
Господин Ш. лично объезжал потенциальных подрядчиков и собирал доверенности на нужного человека, причем для участия во ВСЕХ общественных слушаниях на три года. У нас некоторые прихлебатели подписали. Надеюсь Владимир Константинович сможет отстоять спортшколу и другие важные объекты от этих "общественных" голосователей.
Сеня
2021-10-20 16:59:02
АК, порешают и с решалой , в обиде не будет хе хе
Русский
2021-10-20 16:38:51
Полностью согласен с властью.
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