"Голосование за проекты программы "Народный бюджет" в Кеми будет очень активным"

Глава Кемского района Дмитрий Петров рассказал о проектах, которые жители предлагают реализовать в рамках программы "Народный бюджет".

Напомним, в Карелии 1 июля будет проходить сразу два голосования: по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая включает в себя финансирование тех объектов благоустройства и инфраструктуры, которые выберут сами жители республики. "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Одним из наиболее активных районов стал Кемский, где жители районного центра вынесли на голосование сразу шесть интересных проектов, связанных с благоустройством и организацией новых историко-туристических площадок. О них нам рассказал глава района Дмитрий Петров.

Например, это благоустройство главной городской площади – провести зонирование, установить скамейки, освещение, чтобы было, как в современных европейских городах. Предлагают покрасить фасады и установить ограждение на главной городской улице – Пролетарском проспекте, организовать в Кеми новый спортивно-развлекательный кластер.

Еще один проект называется "12 мостов реки Пуэта". Речь идет об извилистой речке, которая протекает через Кемь. Жители хотят, чтобы через Пуэту были построены удобные и красивые, благоустроенные пешеходные мостики. Очень интересный проект – создание в Кеми визит-центра "Арктическая зона", где предполагается построить туристические объекты и проводить различные мероприятия. А также создание историко-культурного парка "Кемская волость" с традиционными поморскими и карельскими домами, который также привлечет туристов.

Как рассказал нашему изданию глава Кемского района Дмитрий Петров, на одной из городских площадок жители вынесли на голосование два альтернативных проекта, поэтому можно ожидать, что голосовать по всем предложенным вариантам будут очень активно.

"Мы ожидаем, что 1 июля голосование по проектам "Народного бюджета" в Кеми будет активным, потому что жители у нас неравнодушные, инициативные, душой болеют за родной город, и даже на стадии сбора предложений сумели сразу два разных проекта выдвинуть для реализации на одной и той же территории", - сказал Дмитрий Петров.

По словам главы района, голосование по программе "Народный бюджет", очень важно для жителей, так как дает возможность реализовать действительно нужные проекты и сделать Кемь более современным и комфортным для проживания городом.

Какие именно проекты войдут в программу и будут реализованы, еще предстоит решить на всеобщем голосовании 1 июля.

Напомним, что голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, так как на местном уровне властям было бы сложно организовать все эти мероприятия с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Теперь же защита граждан не вызывает сомнений. Например, уже известно, что все участники голосования бесплатно будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Планируется, что выбранные проекты программы "Народный бюджет" будут реализованы в будущем году.