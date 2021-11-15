Голосовать за лучшее новогоднее оформление окон и витрин Петрозаводска можно до конца праздников

На сайте администрации Петрозаводска стартовало голосование за лучшие работы городского конкурса иллюминации «Волшебный свет».
Победителей выбирают в четырёх номинациях:
«Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд»;
«Рождественское окно» – новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд;
«Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна»;
«Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна».
Сделать свой выбор можно по ссылке.
Открытое голосование за претендентов на победу продлится до 13 января.
Для участия в нём необходимо подписаться на страницу администрации Петрозаводска ВКонтакте.
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