Голосовать за лучшее новогоднее оформление окон и витрин Петрозаводска можно до конца праздников

На сайте администрации Петрозаводска стартовало голосование за лучшие работы городского конкурса иллюминации «Волшебный свет».

Победителей выбирают в четырёх номинациях:

«Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд»;

«Рождественское окно» – новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд;

«Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна»;

«Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна».

Сделать свой выбор можно по ссылке.

Открытое голосование за претендентов на победу продлится до 13 января.

Для участия в нём необходимо подписаться на страницу администрации Петрозаводска ВКонтакте.