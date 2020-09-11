Голосовые помощники в телефоне подслушивают разговоры, утверждает эксперт

Разработчики объясняют такие инциденты ошибками.

Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Они включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу. Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет", – отмечает эксперт.

Если говорить не только про автоматически генерируемый “рекламный портрет”, а про реальную утечку разговоров –существует вероятность того, что устройство вас подслушает, но скорее всего, это будет не телефон, а умная колонка, добавляет Боровикова.

"При использовании гаджета, вы по умолчанию соглашаетесь на обмен с производителем "записями, используемыми для улучшения обслуживания". Нередко их прослушивают потом на аутсорсе в другой стране подрядчики, и конфиденциальность не гарантирована", – объясняет она.

Для того чтобы обезопасить себя от прослушки, Боровикова рекомендует отключать умную колонку, если она не используется, а также не обсуждать вблизи нее конфиденциальные темы.