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«Голубые береты» отмечают 91-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск

Новости. Общество
16:25, 02 Августа 2021

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Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

В Петрозаводске торжественное мероприятие состоялось в парке Мира у мемориала прославленного генерала Василия Маргелова.

С приветственным  словом к десантникам обратилась депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко:

«Это важная традиция каждый год 2 августа отмечать знаменательный праздник. Действительно — никто, кроме вас! Потому что десантники самые сильные, самые смелые, самые отважные, самые профессиональные. А главное, патриоты, независимо от того, находятся ли сейчас на службе или уже отслужили. С праздником вас, с 91-й годовщиной. Никто кроме вас!»

На мероприятии традиционно прозвучала главная песня десантников «Расплескалась синева», после чего гости и участники праздника возложили цветы к памятнику генерала Маргелова.

В честь покровителя десантников в храме Ильи Пророка состоялось богослужение. Торжественную службу вёл митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

На торжественном мероприятии Совета матерей, погибших воинов локальных войск выступила Анна Генриховна Калинина, мама героя Российской Федерации капитана Калинина. Мужественная женщина сказала проникновенные слова:

«Милые женщины, берегите ваших мальчиков, мужей, мужчин. Они у нас очень сильные и в тоже время хрупкие.  Они не умеют плакать, держат всё в себе. Прошло много времени со дня гибели наших детей, они от нас не уходят, но они к нам и не придут. Они навсегда остались молодыми. Сейчас наши герои живут в детях и внуках. Низкий материнский поклон всем ребятам, которые прошли эти войны».

По видеосвязи с участниками мероприятия связался заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, который выразил слова благодарности мамам героев.

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