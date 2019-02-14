Голый Галустян поздравил поклонниц с Днем святого армянина

Михаил Галустян не смог пройти мимо Дня всех влюбленных: он не только поздравил поклонниц с праздником, но и обратился к другу Гарику Мартиросяну, который сегодня отмечает свое 45-летие.

"Сегодня великий день – день рождения Гарика Мартиросяна! Решил сделать ход конем и совместить этот праздник с сами знаете каким… Так что поздравляю вас с Днем святого Армянина! Пусть он будет таким же горячим, страстным и голым, как я на этих анти-валентинках", – прокомментировал Галустян пост в Instagram.



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Михаил дополнил текст собственными стилизированными снимками, на которых он предстал в роли обнаженного Купидона, пишет Cosmopolitan.



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Каждое фото сопровождается юмористическим текстом: "Ауф, знал бы, что тебя увижу, взял бы не лук, а пулемет", "Ай лаваш ю, детка", "Я хочу, чтобы ты стала моей армянинкой. И дело даже не в твоих усах".