Гольденберг: Музей Карельского фронта не открылся – здание не сдано в эксплуатацию

Чиновники рассказали, почему Музей Карельского фронта до сих пор закрыт для посетителей.

Проработавший всего два дня после торжественного открытия 30 сентября музей, расположившийся в здании Штаба Карельского фронта в Беломорске, все еще на замке.

В официальном паблике учреждения посетителей информируют о том, что с 10 октября открывается запись на прием школьных групп. Но когда школьники попадут на экскурсии в музей, не уточняется. 15 октября – дата, которую называли в Министерстве культуры Карелии, как срок завершения работ по установке художественной подсветки на фасадах здания, тоже позади. И обещанного ведомством возвращения к этому времени экспозиции с оружием не состоялось. Почему? Выясняла "Столица на Онего".

"Музей еще не открылся. Здание не сдано в эксплуатацию. Как только строители сдадут, так мы и откроемся. Сроки продлеваются. На данный момент не решены два главных вопроса: сдача здания и охрана. Ведь охрана была всего три дня, на время открытия", – рассказал директор Национального музея Карелии, чьим филиалом стал Музей Карельского фронта, Михаил Гольденберг.

По мнению Михаила Леонидовича, Минстрою Карелии необходимо ускорить сдачу здания музея в эксплуатацию. Только тогда музейщики смогут заключить договор с охранной фирмой.

Что глава Минстроя республики Виктор Россыпнов ответил на вопрос, почему до сих закрыт Музей Карельского фронта, читайте здесь.