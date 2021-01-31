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Гонщик в городе бумажников в Карелии ушел в занос и снес дорожный знак (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:35, 01 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
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В Кондопоге водитель легкового автомобиля совершил небезопасный обгон и попал в ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карели", сегодня утром, 1 февраля в 7.48, в Кондопоге на пересечении улиц Комсомольская и Заводская, напротив Пожарной части произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк", которая запечатлела, как один из водителей на легковом авто пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где заставил водителя встречного транспорта выехать на обочину, чтобы избежать лобового столкновения, а после не справился с управлением и въехал в дорожный знак и ограждение.

В результате автомобиль и знак получили повреждения, никто не пострадал. Водитель через некоторое время продолжил движение, подняв отвалившийся диск на месте ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2021-02-01 14:53:49
К65310 - это для ГИБДД, мало ли у них картинка не кажет)))
Судья
2021-02-01 14:50:53
Мгновенная карма настигла нарушителя ...
бюджет
2021-02-01 14:46:22
Устранять таких надо, тем более ПП сплошные.
Гость
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