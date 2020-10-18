Гонщик в Петрозаводске вылетел на газон (ВИДЕО)

ДТП произошло в минувшее воскресенье на Лососинском шоссе.

Как сообщает ДТП ПТЗ, 18 октября в 07:40 на Лососинском шоссе, у дома №12а произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda Rapid.

Легковушка двигалась по шоссе в сторону центра. В районе пересечения с Высотным проездом автомобиль наехал правой стороной на бордюрный камень, после чего его занесло, и он выехал за пределы дорожного полотна влево. Машина пересекла проезжую часть Высотного проезда и остановилась на газоне у автозаправочной станции.

К счастью, в момент ДТП на полосе встречного движения не оказалось транспортных средств.



© ГУ МЧС по РК

Обошлось без жертв.

Видеорегистратор очевидца Дмитрия Колесникова запечатлел момент ДТП.

Ранее автомобиль перевернулся в результате ДТП под Петрозаводском.