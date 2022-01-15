Гонщика-рецидивиста из Мурманской области оштрафовали в Карелии

Водитель из Мурманской области, неоднократно нарушавший скоростной режим, оштрафован в Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

Водитель автомобиля Lexus, житель Мурманской области, двигался с превышением установленной скорости движения - 133 км/час.

Ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности за превышение скорости более чем на 40 км/час (но не более 60 км/час).

За повторное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2,5 тыс. рублей.

Несоблюдение безопасного скоростного режима является одной из основных причин ДТП.