Гора на севере Карелии открылась для туристов на снегоходах

В парке «Паанаярви» сообщили об открытии снегоходных маршрутов на гору Кивакка и к одноименному водопаду.

В паблике национального парка «Паанаярви» сообщили об открытии снегоходных маршрутов на одну из вершин заповедной территории, а также к водопаду Киваккакоски.

«На основании приказа от 12 декабря 2022 года «Об использовании снегоходных маршрутов» открыты снегоходные маршруты № 5 «Киваккакоски», № 7 «Гора Кивакка», — написали в паблике.

Ранее были опубликованы чарующие виды с вершины Кивакки, сделанные работниками парка.