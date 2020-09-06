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"Горячая линия" для пенсионеров состоится в Карелии

Новости. Общество
09:53, 07 Сентября 2020
фото: © istockphoto.com
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ПФР проведет "горячую линию" по вопросам пенсионного законодательства.

Во вторник, 8 сентября, и.о. управляющего отделением ПФР по Карелии  Юлия Ермакова проведет телефонную "горячую линию" для жителей республики.

На "горячей линии" будут обсуждаться вопросы по теме пенсионного законодательства и работы органов Пенсионного фонда в Карелии.

В ПФР по Карелии ожидают звонков во вторник, 8 сентября, с 11.00 до 13.00 по телефону (8142)79-55-00. 

Ранее ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-07 10:22:34
Пофиг. Сами придут и сами предложат. Проверено жизненным опытом. Впрочем, либерашек это не касается. Им предложат только в игнор.
Ткачев
2020-09-07 10:09:48
Вопроса только два - как нам вернуть себе свою страну и где будут выдавать пулеметы.
кир
2020-09-07 10:53:16
Ткачев, её не вернуть. Никому не удалось в истории человечества отменить основные природные инстинкты людей и организовать справедливое общественное устройство.
Ткачев
2020-09-07 11:10:44
кир, Да ладно... Я застал бескондукторную систему оплаты в общественном транспорте и ключи от квартир под ковриками. Отдыхай.
Гость
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