"Горячая линия" для пенсионеров состоится в Карелии

ПФР проведет "горячую линию" по вопросам пенсионного законодательства.

Во вторник, 8 сентября, и.о. управляющего отделением ПФР по Карелии Юлия Ермакова проведет телефонную "горячую линию" для жителей республики.

На "горячей линии" будут обсуждаться вопросы по теме пенсионного законодательства и работы органов Пенсионного фонда в Карелии.

В ПФР по Карелии ожидают звонков во вторник, 8 сентября, с 11.00 до 13.00 по телефону (8142)79-55-00.

Ранее ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений.