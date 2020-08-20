ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного фонда по Республике Карелия подготовило разъяснения, как можно получить выплаты за счет пенсионных накоплений.

Согласно действующему законодательству положены 4 вида выплат.

В их числе единовременная выплата средств пенсионных накоплений; срочная пенсионная выплата; накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно); выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.

Подробные разъяснения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".