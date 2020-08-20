ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного фонда по Республике Карелия подготовило разъяснения, как можно получить выплаты за счет пенсионных накоплений.
Согласно действующему законодательству положены 4 вида выплат.
В их числе единовременная выплата средств пенсионных накоплений; срочная пенсионная выплата; накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно); выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.
Подробные разъяснения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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