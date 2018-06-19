Горячая вода в пятницу вернется в 95-98% домов, ожидают в мэрии Петрозаводска

В этот четверг, 21 июня, горячая вода начнет возвращаться в дома петрозаводчан. В мэрии ожидают, что уже 22 июня к горячему водоснабжению будет подключено 95-98% жилых домов.

Об этом глава Петрозаводска Ирина Мирошник во вторник сообщила журналистам.

"21 июня начнется подключение к горячему водоснабжению. Традиционно мы будем стараться вместе с управляющими компаниями максимально весь отключенный жилой фонд подключать в течение первого дня. Пятница – это второй рабочий день. Я думаю, что на плановые показатели 95-98% мы в пятницу уже точно выйдем. А далее будет регулирование тех ситуаций, где вскрываются некоторые вопросы по горячему водоснабжению. Возможно, по нескольким домам потребуется еще дополнительное время, чтобы это все отрегулировать и в новый зимний сезон войти с исправной системой подачи горячего водоснабжения", - сказала градоначальница.

Напомним, с 2018 года горячую воду в Петрозаводске отключают не на три, а на две недели.