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Новости. Общество
09:42, 18 Ноября 2019
фото: © Корпорация развития Карелии

Горный парк "Рускеала" ждет в следующем году своего 2-миллионного гостя

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Руководитель проекта горного парка Карелии Александр Артемьев рассказал на форсайт-сессии "Экотуризм-перезагрузка" о том, насколько важна поддержка со стороны государства.

На прошедшей неделе наша республика стала центром притяжения ведущих российских экспертов в сфере экотуризма – в Петрозаводске прошла форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка". Организаторами масштабного форума, участие в котором приняли более 40 федеральных и региональных экспертов, представители власти и бизнес-сообщества, выступило правительство региона, а также Агентство стратегических инициатив при поддержке Корпорации развития Карелии.

Как отметил на форуме заместитель премьер-министра Дмитрий Родионов, общая численность гостей, посещающих Карелию в туристических целях, - около 2 миллионов человек. Из них примерно 20 процентов - это те, кто едут именно на природу и останавливаются на охраняемых природных территориях.

Горный парк "Рускеала", по словам Александра Артемьева, в прошлом году посетило более 320 тысяч туристов. В следующем году рускеальский мраморный карьер ожидает своего 2-миллионного гостя.

"За счет бюджетных средств нам построили дорогу, мы сами организовали парковку, и это сразу увеличило турпоток. Я это говорю к тому, что очень многое зависит от взаимодействия с властью – нужно общаться, искать договариваться, и все получится. Сейчас в нашем правительстве есть даже готовые проекты и даже бизнес-планы в сфере туризма. Нужно просто их брать и реализовывать", - рассказал Артемьев.

Подробнее о том, как Карелия планирует стать примером для других регионов в сфере развития экологического туризма, читайте здесь.

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