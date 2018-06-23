Город на севере Карелии может остаться без благоустроенных дворов

Жители Кеми обеспокоены затягиваем сроков с подписанием соглашений по программе "Комфортная городская среда".

В региональное отделение ОНФ в Карелии обратились жители Кеми, где к реализации проектов по благоустройству дворовых территорий даже не приступали. В то время как в Петрозаводске в некоторых дворах уже заканчиваются работы по благоустройству в рамках программы "Комфортная городская среда".

"Кемь никуда не спешит. Можно сказать, что июнь пролетел, а воз и ныне там. Вот такое у нас в районе руководство, не болеет душой за благоустройство города", - считают жители Кеми.

Как выяснили активисты ОНФ, соглашение между Минстроем республики и администрацией района заключено. Но администрация не может заключить соглашение с управляющей организацией, у которой есть долги перед местным бюджетом.

"Если администрация Кеми не предпримет в ближайшее время никаких действий, мы будем ставить перед Минстроем вопрос о перераспределении средств. Деньги программы не должны пропасть. Лето в Карелии короткое, если вовремя не провести все процедуры, ремонтные работы, то о благоустройстве территорий можно забыть. Не хотят власти Кеми воспользоваться возможностями программы по благоустройству, останутся ни с чем. Активных людей, желающих привести в порядок свои дворы, в Карелии достаточно", – уверена сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в регионе Анна Лопаткина.