Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха весной и летом

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, куда туристы планируют отправиться в путешествие весной и летом.

По данным Tvil.ru, Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Калининград, Москва, Гагра, Казань, Шерегеш и Медвежьегорск составили десятку самых востребованных городов для поездок с марта по август 2022 года.

Туристы бронируют жильё для путешествий весной и летом от 4 до 10 ночи и тратят на проживание от 1,9 до 7,5 тысячи рублей в сутки. Самым дорогим для отдыха оказался Медвежьегорск, где сутки обходятся в 4497 рублей. Для сравнения в Ялта отдых — 4109 рублей, Сочи — 2982 рублей, Санкт-Петербург — 3327 рублей, а Кисловодск — 1879 рублей.

Ранее Петрозаводск вошел в топ-5 городов для путешествия с животными.