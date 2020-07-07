Город в Карелии вошел в топ популярных мест для семейных путешествий

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, выявил самые популярные города для путешествий с семьей этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Санкт-Петербург, Осташков, Лахденпохья, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Воронеж, Калининград и Ярославль составили десятку городов, популярных у российских семей этим летом.

Семьи с детьми бронируют поездки в города на период от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 1 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Калининграде, дороже – в Лахденпохье.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года:

- Лахденпохья – 5090,2 рублей / 4,68 ночи;

- Осташков – 4906,4 рублей / 5,7 ночи;

- Ярославль – 3111,75 рублей / 2,7 ночи;

- Санкт-Петербург – 2904,2 рублей / 4,96 ночи;

- Краснодар – 2491,3 рублей / 1,5 ночи;

- Ростов-на-Дону – 2352,2 рублей / 1,09 ночи;

- Воронеж – 2069,8 рублей / 1,4 ночи;

- Казань – 1942,3 рублей / 4,2 ночи;

- Волгоград – 1659,4 рублей / 2,2 ночи;

- Калининград – 1097 рублей / 8,25 ночи.



Ранее Карелия заняла третье место среди регионов, где россияне предпочитают отдыхать с семьей в этом году, показал опрос.