Карелия попала в топ лучших направлений для отдыха с семьей

Карелия заняла третье место среди регионов, где россияне предпочитают отдыхать с семьей в этом году, показал опрос.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы выявить лучшие места для отдыха с семьей в этом году.

Как показал опрос, большинство россиян (49,52%) отправилось отдыхать с семьей в Крым. На втором месте — Краснодарский край. 24,04% российских семей выбирают Черноморское и Азовское побережья Кубани. А на третьем месте – Карелия. 5,77% респондентов приехали в нашу республику.

По данным опроса Tvil.ru, семейные туристы также отправляются отдыхать в этом году на Алтай (5,29%), на Северный Кавказ (3,85%), в Калининградскую и Ленинградскую области (по 3,37%).

Меньше всего российские семьи для отдыха выбирают Башкирию (2,4%), Ставропольский край (1,92%) и Ростовскую область (0,48%).

Ранее Карелия стала лидером среди самых грибных регионов России.