Карелия стала лидером среди самых грибных регионов России

Карелия возглавила десятку грибных регионов страны в этом году, показал опрос.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России больше всего грибов в этом году.

Большинство россиян-грибников (40%) набирают полные лукошки грибов в Карелии. На втором месте — Башкирия. 20% опрошенных идут в башкирские леса за белыми, маслятами, опятами и т.д. На третьем месте у пользователей соцсетей - Ленинградская область, коорую грибным регионом считают 12,5% респондентов.

По данным опроса Tvil.ru про самые грибные места, туристы отметили также Владимирскую область (8,75%), Московскую область (6,25%), Свердловскую область (5%), Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Самарскую область (2,5%). Меньше всего грибов можно собрать, по мнению туристов, в Краснодарском крае и Татарстане (1,25%).

Ранее Карелию назвали одним из самых лучших мест для рыбалки.