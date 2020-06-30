890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД ищет водителя, который чуть не устроил смертельное ДТП в центре Петрозаводска 6
30.06.2020 12:38
Юные жители Карелии покорили Всемирную федерацию танцевального спорта (ФОТО)
30.06.2020 17:20
Еще 41 человек заболел коронавирусом в Карелии 4
Сегодня 08:29
"РКС-Петрозаводск" пополнили автопарк новой техникой
30.06.2020 18:00

Карелия стала лидером среди самых грибных регионов России

Новости. Общество
09:29, 01 Июля 2020
фото: "Грибы и Грибники С-Пб" / vk.com/grib_spb
Загрузка...

Карелия возглавила десятку грибных регионов страны в этом году, показал опрос.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России больше всего грибов в этом году.

Большинство россиян-грибников (40%) набирают полные лукошки грибов в Карелии. На втором месте — Башкирия. 20% опрошенных идут в башкирские леса за белыми, маслятами, опятами и т.д. На третьем месте у пользователей соцсетей - Ленинградская область, коорую грибным регионом считают 12,5% респондентов.

По данным опроса Tvil.ru про самые грибные места, туристы отметили также Владимирскую область (8,75%), Московскую область (6,25%), Свердловскую область (5%), Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Самарскую область (2,5%). Меньше всего грибов можно собрать, по мнению туристов, в Краснодарском крае и Татарстане (1,25%).

Ранее Карелию назвали одним из самых лучших мест для рыбалки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-07-01 10:45:48
20 лет руководства и вот наконец результаты!!! Не проголосуете за попраки и этого лишитесь! :-)
новый
2020-07-01 09:56:00
Припрутся и собирают дары леса.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
24.06.2020, 14:04
Сотни жителей Петрозаводска так и не дождались эскадрильи на набережной (ФОТО И ВИДЕО)
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Аналитика

Сегодня 09:13
Политкухня
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 1
Решение обязать застройщиков увеличить количество парковочных мест в возводимых новостройках позволит снять социальную напряженность, при этом серьезно улучшив качество городской среды.
Бездомная семья 8
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 3
25.06.2020 12:40
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2020 15:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»