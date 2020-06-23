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Карелию назвали одним из самых лучших мест для рыбалки

Новости. Общество
09:08, 24 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В сети провели опрос, где в России самые лучшие места для рыбалки, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки.

Большинство россиян предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте – Крым.

По данным опроса про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край, Волгоградскую область, а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области.

Ранее Карелия вошла в тройку лучших направлений для пап.

 

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