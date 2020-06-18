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Карелия вошла в тройку лучших направлений для пап

Новости. Общество
08:57, 19 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Опрос показал, где лучше всего отдыхать папам, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Дню отца, 21 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать папам. 

Большинство туристов отметили Ялту как самый лучший город, где отцы со своими детьми могут хорошо отдохнуть этим летом. На втором месте – Карелия: 19,87% пап хотят показать своим детям красоту русского севера, а самим порыбачить и поохотиться в местных лесах. "Бронзу" получил Сочи.

Десять самых лучших городов для отдыха папам:

1. Ялта, 25%;
2. Карелия, 19,87%;
3. Сочи, 17,95%;
4. Евпатория, 11,54%;
5. Кисловодск, 7,05%;
6. Домбай и Архыз, 5,77%;
7-8. Джемете и Санкт-Петербург, 3,85%;
9. Иркутск, 3,21%;
10. Москва, 1,92%.

Ранее сообщалось, что россияне выбирают Карелию для экотуризма.

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