Карелия вошла в тройку лучших направлений для пап

Опрос показал, где лучше всего отдыхать папам, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Дню отца, 21 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать папам.

Большинство туристов отметили Ялту как самый лучший город, где отцы со своими детьми могут хорошо отдохнуть этим летом. На втором месте – Карелия: 19,87% пап хотят показать своим детям красоту русского севера, а самим порыбачить и поохотиться в местных лесах. "Бронзу" получил Сочи.

Десять самых лучших городов для отдыха папам:

1. Ялта, 25%;

2. Карелия, 19,87%;

3. Сочи, 17,95%;

4. Евпатория, 11,54%;

5. Кисловодск, 7,05%;

6. Домбай и Архыз, 5,77%;

7-8. Джемете и Санкт-Петербург, 3,85%;

9. Иркутск, 3,21%;

10. Москва, 1,92%.



Ранее сообщалось, что россияне выбирают Карелию для экотуризма.