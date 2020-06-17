Россияне выбирают Карелию для экотуризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, какое направление они выбрали бы в этом году для экологического туризма, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

В Ростуризме заявили, что экологический туризм станет более востребованным после пандемии коронавируса. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, экологические виды туризма динамично развиваются в России, растут ежегодно примерно на 25-30%.

Большинство экотуристов поедут в Крым. На втором месте –Карелия. Любоваться красотой северной природы и отдыхать на озерах и реках этим летом будет 20,37% путешественников. "Бронзу" получил Байкал. Также россияне выбирают экологический туризм в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.