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Россияне выбирают Карелию для экотуризма

Новости. Общество
08:55, 18 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, какое направление они выбрали бы в этом году для экологического туризма, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

В Ростуризме заявили, что экологический туризм станет более востребованным после пандемии коронавируса. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, экологические виды туризма динамично развиваются в России, растут ежегодно примерно на 25-30%. 

Большинство экотуристов  поедут в Крым. На втором месте –Карелия. Любоваться красотой северной природы и отдыхать на озерах и реках этим летом будет 20,37% путешественников. "Бронзу" получил Байкал. Также  россияне выбирают экологический туризм в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.

 

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