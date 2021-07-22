Города в Карелии прошли проверку на радиацию

Значения гамма-фона не представляют опасности для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов республики соответствуют его естественным значениям.

Так в Кондопоге этот показатель составляет 0,12 мкЗв/ч, в Сортавале и Сегеже - 0,11 мкЗв/ч.

В Петрозаводске среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,09 мкЗв/ч, а в Костомукше - 0,08 мкЗв/ч.

Ранее сообщалось, «Росатом» очистит территорию бывшего военного объекта в Карелии, где обнаружена радиация.