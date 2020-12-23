Города в Карелии проверили на радиацию

Значения гамма-фона не представляют опасности для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч.

В Сортавале и Сегеже среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,11 мкЗв/ч.

В Петрозаводске этот показатель составил 0,10 мкЗв/ч, а в Костомукше – 0,9 мкЗв/ч.

Месяцем ранее средние значения гамма-фона были на таком же уровне. Незначительное повышение уровня радиации – на 0,1 мкЗв/ч произошло лишь в Костомукше.