Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Берлинские медики рассказали подробности о лечении Навального 8
23.12.2020 21:05
Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Карелии
Сегодня 13:24
Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в Интернете 7
23.12.2020 20:40
В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса 1
Сегодня 09:27
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 6
Сегодня 09:10
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января 8
Сегодня 11:57
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО) 13
Сегодня 14:40

Города в Карелии проверили на радиацию

Новости. Общество
18:40, 24 Декабря 2020
фото: © freepik.com
Загрузка...

Значения гамма-фона не представляют опасности для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч.

В Сортавале и Сегеже среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,11 мкЗв/ч.

В Петрозаводске этот показатель составил 0,10 мкЗв/ч, а в Костомукше – 0,9 мкЗв/ч.

Месяцем ранее средние значения гамма-фона были на таком же уровне. Незначительное повышение уровня радиации – на 0,1 мкЗв/ч произошло лишь в Костомукше.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми

Чтиво

Сегодня 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 13
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»