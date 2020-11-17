Городской суд Петрозаводска оставил Боднарчука под стражей до следующего года

Петрозаводский городской суд оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины января 2021 года.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов продлил срок содержания под стражей Геннадия Боднарчука до 16 января 2021 года.

Отметим, что на суде депутат Петросовета от "Единой России" Александр Антипов, эксперт государственного бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что с Боднарчуком дружит более 20 лет, и предложил освободить его из-под стражи под залог в 3 млн рублей, которые он готов внести. Однако суд на это не согласился и продлил арест.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 4 млн рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Как сообщили адвокаты Геннадия Боднарчука, вину их подзащитный не признает, досудебного соглашения о сотрудничестве не подписывал.

"Геннадий Павлович категорически вину не признает и не планирует заключать досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказал адвокат Михаил Ямчитский.

Отметим, что Боднарчука защищают четыре адвоката: Михаил Ямчитский, Артем Черкасов, Денис Погуляев и прибывший из Иркутска Игорь Кустов.