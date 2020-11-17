890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Конституционный суд Карелии подлежит упразднению 14
Сегодня 13:18
Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 11 тысяч человек 1
Сегодня 09:09
Коронавирус обнаружен у 52 студентов и 24 сотрудников Петрозаводского университета 7
Сегодня 06:40
Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу
17.11.2020 21:05
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки 29
17.11.2020 22:03
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО) 15
Сегодня 14:25

Городской суд Петрозаводска оставил Боднарчука под стражей до следующего года

Новости. Общество
15:26, 18 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Петрозаводский городской суд оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины января 2021 года.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов продлил срок содержания под стражей Геннадия Боднарчука до 16 января 2021 года.

Отметим, что на суде депутат Петросовета от "Единой России" Александр Антипов, эксперт государственного бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что с Боднарчуком дружит более 20 лет, и предложил освободить его из-под стражи под залог в 3 млн рублей, которые он готов внести. Однако суд на это не согласился и продлил арест. 

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 4 млн рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Как сообщили адвокаты Геннадия Боднарчука,  вину их подзащитный не признает, досудебного соглашения о сотрудничестве не подписывал.

"Геннадий Павлович категорически вину не признает и не планирует заключать досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказал  адвокат Михаил Ямчитский.

Отметим, что Боднарчука защищают четыре адвоката: Михаил Ямчитский, Артем Черкасов, Денис Погуляев и прибывший из Иркутска Игорь Кустов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-18 17:03:51
Пофиг. Каждый достигает сам своей цели в жизни.
Саныч
2020-11-18 16:53:13
С Новым годом.
Изя
2020-11-18 16:13:12
Гена ? А ведь как " порядочный гражданин, патриот , на фото )))
театральный критик
2020-11-18 16:05:26
Гена, борись. Избиратели тебя поддерживают и готовы выйти на одиночные пикеты . На НГ чего-нибудь вкусного зашлем. И да - с ночным фотографом тем не дружи, это зашквар.
Ткачев
2020-11-18 16:33:15
театральный критик, Депутат от «Единой России» Д.Вяткин внес в Госдуму законопроект по ужесточению проведения митингов. Вяткин предлагает признавать публичным мероприятием не только «совокупность» одиночных пикетов, но и «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования» (то есть пикетные очереди), а также «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах» (сходы). Если законопроект будет принят, это фактически отрежет последние пути для проведения легальной уличной политики.

Боятся, черти... И это хорошо.
Изя
2020-11-18 16:14:14
театральный критик, это призыв к беспорядкам ????)))) :)
zanoza
2020-11-18 17:01:11
Изя, это пустой трёп, пустого человека :)
zanoza
2020-11-18 16:05:01
Экзотика, встретить Новый год в СИЗО. Целых четыре адвоката не могут вытащить Гену под домашний арест, крепко увяз , но не колется :)
тетка
2020-11-18 16:00:13
Сколько стоят эти адвокаты? Любопытно.
zanoza
2020-11-18 16:12:17
тетка, не дёшево, но Гену похоже вытаскивают состоятельные люди, которым может прилететь, если расколется.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 4
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»