Городской суд Петрозаводска перенес слушание по "делу Дмитриева"

Суд приступит к новому рассмотрению уголовного дела осужденного по "педофильской" статье исследователя сталинских репрессий 24 ноября.

В городском суде Петрозаводска утром 18 ноября должно было начаться новое рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева – по тем обвинениям, по котором он был ранее оправдан. Однако, как и ожидалось, слушание было перенесено на 24 ноября. Тем не менее, у здания суда собрались друзья и знакомые обвиняемого и журналисты, освещающие процесс, который проходит в закрытом режиме.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери. Кроме того, суд отправил "дело Дмитриева" на новое рассмотрение по тем обвинениям, по которым он был прежде оправдан – в изготовлении порнографии и хранении оружия.

В городском суде Петрозаводска новый процесс ведет судья Екатерина Хомякова. О переносе слушания журналистам сообщил адвокат Игорь Перов, представляющий интересы потерпевшей стороны.