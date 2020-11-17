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Городской суд Петрозаводска перенес слушание по "делу Дмитриева"

Новости. Общество
11:36, 18 Ноября 2020
фото: ©Столица на Онего
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Суд приступит к новому рассмотрению уголовного дела осужденного по "педофильской" статье исследователя сталинских репрессий 24 ноября.

В городском суде Петрозаводска утром 18 ноября должно было начаться новое рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева – по тем обвинениям, по котором он был ранее оправдан. Однако, как и ожидалось, слушание было перенесено на 24 ноября. Тем не менее, у здания суда собрались друзья и знакомые обвиняемого и журналисты, освещающие процесс, который проходит в закрытом режиме.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери. Кроме того, суд отправил "дело Дмитриева" на новое рассмотрение по тем обвинениям, по которым он был прежде оправдан – в изготовлении порнографии и хранении оружия.

В городском суде Петрозаводска новый процесс ведет судья Екатерина Хомякова. О переносе слушания журналистам сообщил адвокат Игорь Перов, представляющий интересы потерпевшей стороны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-11-18 14:04:39
Очень не хочет ехать к ванечке романову на строгий режим. Хочет в сизо отсиживаться. Скоро лафа закончится дополнительным сроком под аплодисменты его коллег по опасному бизнесу. Они всегда в ладоши хлопают, чудики либерастные . Так что будет Новый год отмечать дневальным по бараку .
Местный
2020-11-18 13:28:39
Скоро моделью станет для тех кому за 80.....
Sim22
2020-11-18 13:06:36
Кому он (Дмитриев) так "насолил"? Кир прокоментируй :)
zanoza
2020-11-18 12:42:38
Это разве суд над Дмитриевым? Мне кажется ,что уже нет, это уже политическое противоборство , что даже осознавать омерзительно.
кир
2020-11-18 13:21:23
zanoza, ты - никчемный политик. Только довольствоваться скидками в магазине - твой удел. :) Почему здравые люди с нормальной психикой и сексуальной ориентацией против попрания педофилом человеческих ценностей и прав беззащитного ребенка? Задумайся, хоть иногда.
zanoza
2020-11-18 13:41:03
кир, я тебе больше скажу, я вообще не политик, но живу по заповеди- не суди и не судим будешь.
кир
2020-11-18 14:04:50
zanoza, не понимаешь и не лезь, куда не надо. Целее будешь.
нетюлень
2020-11-18 12:34:02
Продолжение марлезонского балета.
протестанутый
2020-11-18 11:50:53
Повезло адептам евонной секты. Сегодня в такую погоду плакатиками трясти у молекулы не фонтан :)
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