Горожане возмущены условиями содержания цирковых животных в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии очевидцы запечатлели цирковых тигров, лежащих на асфальте под жарким солнцем.
Рядом с ТРК «Лотос Плаза» в Петрозаводске цирковые тигры в жару лежат на асфальте, а лошадь стоит на привязи в ангаре малой площади. Такие кадры опубликованы в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия».
Авторы поста считают, что животные могут испытывать страдания из-за подобных условий содержания.
«Чудовищные условия содержания животных в цирке у ТРК Лотос Плаза», — гласит текст поста.
Ранее в Петрозаводске проходил пикет против выступлений передвижного цирка с животными.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание