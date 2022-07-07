Горожане возмущены условиями содержания цирковых животных в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии очевидцы запечатлели цирковых тигров, лежащих на асфальте под жарким солнцем.

Рядом с ТРК «Лотос Плаза» в Петрозаводске цирковые тигры в жару лежат на асфальте, а лошадь стоит на привязи в ангаре малой площади. Такие кадры опубликованы в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия».

Авторы поста считают, что животные могут испытывать страдания из-за подобных условий содержания.

«Чудовищные условия содержания животных в цирке у ТРК Лотос Плаза», — гласит текст поста.

Ранее в Петрозаводске проходил пикет против выступлений передвижного цирка с животными.