Горожане возмутились сносом молодого клена у здания филармонии в центре Петрозаводска

Клен, растущий рядом со зданием Карельской государственной филармонии, решили снести, чем вызвали недовольство жителей города.

Жительница Петрозаводска Юлия Свинцова сообщила в соцсети, что молодой клен, растущий под окнами филармонии, решили снести, по ее информации, работники мэрии. Автор поста прикрепила фото, на котором видно, что часть дерева уже отпилена. В руках размещенной на снимке женщины находится пила.

Свинцова заявляет, что фото ей прислала родственница, сопроводив его следующим комментарием: "Это кошмар! У филармонии пилят клен, якобы он мешает ели, которая в пяти метрах. Сажать ничего не собираются. Я 10 минут дискутировала со "специалистом" из мэрии..... Они его допилят под корень. А на мой вопрос, почему же они не чистят около окон филармонии, ответили, что на это им нет указаний. Ещё и говорят: были бы благодарны, что хоть кто-то в городе что-то делает".

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