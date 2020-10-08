890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Строительная компания в Петрозаводске прокомментировала снос здания на Зареке 28
08.10.2020 16:05
Правительство Карелии сообщило, как будет действовать в условиях обострения ситуации с коронавирусом 15
08.10.2020 14:24
Школа в поселке Карелии закрылась на карантин по коронавирусу 1
08.10.2020 10:37
Девочка, упавшая с 5 этажа в Петрозаводске, находится в тяжелом состоянии 1
08.10.2020 11:47
Суд подтвердил нецелевое расходование бюджетных средств в КарНЦ РАН 10
08.10.2020 11:09

Горожане возмутились сносом молодого клена у здания филармонии в центре Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 09 Октября 2020
фото: Юлия Свинцова / ВК
Загрузка...

Клен, растущий рядом со зданием Карельской государственной филармонии, решили снести, чем вызвали недовольство жителей города.

Жительница Петрозаводска Юлия Свинцова сообщила в соцсети, что молодой клен, растущий под окнами филармонии, решили снести, по ее информации, работники мэрии. Автор поста прикрепила фото, на котором видно, что часть дерева уже отпилена. В руках размещенной на снимке женщины находится пила.

Свинцова заявляет, что фото ей прислала родственница, сопроводив его следующим комментарием: "Это кошмар! У филармонии пилят клен, якобы он мешает ели, которая в пяти метрах. Сажать ничего не собираются. Я 10 минут дискутировала со "специалистом" из мэрии..... Они его допилят под корень. А на мой вопрос, почему же они не чистят около окон филармонии, ответили, что на это им нет указаний. Ещё и говорят: были бы благодарны, что хоть кто-то в городе что-то делает".

Ранее сообщалось, что в сквере на Древлянке массово вырубили деревья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города
07.10.2020, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 7
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»