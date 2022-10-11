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Гору в Карелии подключили к электричеству

Новости. Общество
07:00, 18 Октября 2022
фото: Столица на Онего

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Новый арендатор туробъекта - гора Сампо в Карелии проводит благоустройство территории.

Как сообщает на своей странице в соцсети исполняющий обязанности руководителя Управления по туризму Михаил Трифонов, в конце прошлого года кондопожская компания «Ваша Карелия» получила в аренду земельный участок, на котором находится гора Сампо. Компанией разработан проект благоустройства горы, для реализации которого, в том числе, требовалось подключение электричества.

«Вы знаете, что это долгий и непростой процесс, но 31 августа этого года его удалось завершить, электричество к горе было подключено», - сообщил Михаил Трифонов.

Кроме того, по словам Трифонова, проект арендатора стал победителем конкурсного отбора по получению субсидий на развитие туристической инфраструктуры, который проводило карельское Управление по туризму летом 2022 года.

«Это стало хорошим подспорьем для компании в реализации ее задумок, и сегодня уже устанавливаются каркасы лестниц и смотровой площадки на горе», - рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления по туризму Михаил Трифонов.

Ранее сообщалось, то на горе дырявые, полуразрушенные лестницы, на которых туристы запросто могут переломать себе ноги.

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