Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей о камерах на федеральной трассе

На федеральной автотрассе в Карелии организована зона контроля скоростного режима протяженностью пять километров.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, на 366 и 371 километрах федеральной автодороги "Кола" работают камеры, определяющие скорость движения автомобилей.

"Достаточно двух фотографий, на которых зафиксировано точное время проезда каждой из камер, и далее компьютерная программа по GPS-координатам и времени, за которое автомобиль проехал указанный участок, вычисляет, нарушил водитель скоростной режим или нет. В случае наличия нарушения сотрудник Центра автоматической фиксации административных правонарушений выносит постановление на собственника транспортного средства", - предупреждают в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что камеры появились в отремонтированном тоннеле около ж/д вокзала в Петрозаводске.