Реклама

Госавтоинспекция Карелии призвала водителей к осторожности: на трассах будет скользко

Новости. Общество
09:51, 10 Ноября 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Новости партнеров

Инспекторы просят водителей установить зимние шины, поскольку из-за перепадов погоды на дорогах будет скользко и опасно.

ГИБДД Карелии предупреждает водителей о необходимости быть внимательными на трассе и соблюдать правила. Инспекторы предлагают автомобилистам установить зимние шины, которые могут спасти их на скользких дорогах. В ближайшие дни Карелию ждет переменчивая погода.

«По прогнозам синоптиков последующие дни температура будет неустойчивая — опускаться до минусовых показателей и подниматься чуть выше 0. Уважаемые водители, есть серьезный повод найти время и возможность установить зимние шины на свой автомобиль», — сообщает ГИБДД.

Инспекторы также просят водителей учитывать погодные и дорожные условия во время движения, соблюдать дистанцию, выбирать разумную скорость, а также быть предельно осторожными за рулем, особенно в темное время.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)
05.11.2021, 15:02
«Многие умрут»: глава Минздрава Карелии напомнил о военных кордонах для борьбы с эпидемиями

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»