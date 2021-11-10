Госавтоинспекция Карелии призвала водителей к осторожности: на трассах будет скользко

Инспекторы просят водителей установить зимние шины, поскольку из-за перепадов погоды на дорогах будет скользко и опасно.

ГИБДД Карелии предупреждает водителей о необходимости быть внимательными на трассе и соблюдать правила. Инспекторы предлагают автомобилистам установить зимние шины, которые могут спасти их на скользких дорогах. В ближайшие дни Карелию ждет переменчивая погода.

«По прогнозам синоптиков последующие дни температура будет неустойчивая — опускаться до минусовых показателей и подниматься чуть выше 0. Уважаемые водители, есть серьезный повод найти время и возможность установить зимние шины на свой автомобиль», — сообщает ГИБДД.

Инспекторы также просят водителей учитывать погодные и дорожные условия во время движения, соблюдать дистанцию, выбирать разумную скорость, а также быть предельно осторожными за рулем, особенно в темное время.