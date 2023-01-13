Госавтоинспекция Карелии просит водителей ездить аккуратнее в снегопад

ГИБДД предупреждает о сложных погодных условиях на дорогах республики.

Как отметили в Госавтоинспекции, в Карелии идут снегопады и метель. Такие погодные условия могут неблагоприятно сказаться на дорожной обстановке. Водителю необходимо неукоснительно соблюдать требования ПДД.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Перед выполнением обгона с выездом на встречную полосу движения следует убедиться, что полоса хорошо просматривается, нет приближающихся машин и маневр будет безопасным. Ни при каких обстоятельствах не выполнять обгон на участках дороги, где это запрещено требованиями правил дорожного движения», - говорится в сообщении ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, автобус с пассажирами опрокинулся в кювет на трассе в Карелии.