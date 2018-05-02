09:03, 02 Мая 2018
Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности смертельного ДТП в Сегежском районе
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Житель Мурманска погиб в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, произошедшего на трассе Сегежского района.
Первого мая в 18-30, на 654 км. автодороги Кола, 32 - летний водитель автомобиля Лифан, житель Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Скания. Об этом информирует сообщество «Госавтоинспекция Карелии» в соцсети «Вконтакте».
На месте ДТП погиб водитель Лифана, 29 - летняя пассажирка доставлена на лечение в Медвежьегорскую больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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