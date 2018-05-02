Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности смертельного ДТП в Сегежском районе

Житель Мурманска погиб в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, произошедшего на трассе Сегежского района.

Первого мая в 18-30, на 654 км. автодороги Кола, 32 - летний водитель автомобиля Лифан, житель Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Скания. Об этом информирует сообщество «Госавтоинспекция Карелии» в соцсети «Вконтакте».

На месте ДТП погиб водитель Лифана, 29 - летняя пассажирка доставлена на лечение в Медвежьегорскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.