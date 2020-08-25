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Госавтоинспекция напомнила об изменении движения в районе Гимназии № 17 в Петрозаводске

Новости. Общество
18:00, 26 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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ГИБДД обратила внимание школьников и их родителей на временное изменение организации дорожного движения на маршруте движения к Гимназии № 17.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в связи с проведением работ по реконструкции моста на улице Кирова через реку Неглинку, изменено направление движения транспортных средств, в том числе маршрутных.

Так, движение со стороны Октябрьского района в направлении центра города в настоящее время осуществляется по улицам Вольной, Дзержинского, Малой Слободской.

Организовано одностороннее движение:

- на улице Вольной, на участке от улицы Кирова до улицы Дзержинского;
- на улице Дзержинского, на участке от улицы Вольной до улицы М. Слободской;
- на улице М. Слободской, на участке от улицы Дзержинского до улицы Кирова.

Остановка и стоянка транспортных средств на данных участках улиц запрещена. На перекрёстке улиц Вольная и Дзержинского изменено направление главной дороги. Водителям необходимо внимательно следить за дорожными знаками и строго соблюдать их требование.

При такой организации дорожного движения маршрут школьников через Малую Слободскую улицу может представлять опасность. Автоинспекторы настоятельно рекомендуют школьникам и их родителям придерживаться движения по тротуару на противоположной стороне улицы Дзержинского – от регулируемого перехода на улице Красной до нерегулируемого пешеходного перехода у гимназии. Родителям вместе с детьми необходимо изучить безопасный маршрут до начала занятий в школе, обратить внимание школьников на особенности организации движения и призвать быть предельно внимательными вблизи проезжей части.

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