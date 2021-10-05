Госавтоинспекция Петрозаводска просит помочь установить личность мужчины, которого сбил автомобиль

Пешеход, которого 4 октября сбил автомобиль на проспекте Невского, по-прежнему находится в больнице без сознания.

Напомним, 4 октября, на проспекте Александра Невского в Петрозаводске автомобиль совершил наезд на пешехода. По информации Госавтоинспекции города, в 13:41 в районе дома № 30 по проспекту Александра Невского 33-летний водитель автомобиля «Мерседес» сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрёстка из-за припаркованного транспортного средства. С полученными травмами мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Приметы пострадавшего: на вид 25-26 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения. Был одет в джинсы черного цвета, кофту черного цвета с капюшоном на "молнии". К пострадавшему подходила девушка невысокого роста, называла его Антоном/Андреем.

В Госавтоинспекции Петрозаводска просят сообщать любую имеющуюся информацию по данному поводу в дежурную группу по телефону: 715-900.