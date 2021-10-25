Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала подробности ДТП, где водитель на пустой дороге сбил женщину (ВИДЕО)

Сегодня рано утром водитель легкового автомобиля в центре Петрозаводска сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что на пересечении проспекта А.Невского и улицы Правды водитель легкового автомобиля при повороте с с пр.А.Невского на ул.Правды совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло на пустой дороге.

В ГИБДД сообщили, что наезд совершил водитель 1966 года рождения на автомобиле Nissan Almera.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина1960 года рождения получила травмы, ей назначено лечение.