Госавтоинспекция получит новые приборы для проверки водителей, но это будут не алкотестеры

Сотрудники ГИБДД получат новые приборы, которые позволят быстро определить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.

"Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков – "РИА Новости"). Такие проверки должны быть внедрены", - сказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

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