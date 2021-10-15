Госавтоинспекция призвала водителей готовиться к непогоде в Карелии

В ближайшее время на дорогах республики станет более опасно из-за надвигающейся непогоды, предупреждают в ГИБДД.

В ближайшие дни в республике ощутимо похолодает, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает ГИБДД со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра. Изменение погодных условий может спровоцировать осложнение дорожной ситуации.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в условиях дождя и снега, а также недостаточной видимости (туман, сумерки, темное время суток) придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами.

Инспекторы просят при выборе скорости движения учитывать состояние проезжей части и плотность транспортного потока. Особую осторожность следует соблюдать в темное время суток, в том числе перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений.

ГИБДД рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону — проверить техническое состояние автомобиля, исправность работы световых приборов, стеклоочистителей, обогрев стекла. Также автолюбителям следует своевременно заменить летние шины на зимние.

Ранее сообщалось, что массовые нарушения эксплуатации грузовиков выявлены в Карелии.