Реклама

Госавтоинспекция призвала водителей готовиться к непогоде в Карелии

Новости. Общество
15:05, 15 Октября 2021
фото: © Столица на Онего

Новости партнеров

В ближайшее время на дорогах республики станет более опасно из-за надвигающейся непогоды, предупреждают в ГИБДД.

В ближайшие дни в республике ощутимо похолодает, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает ГИБДД со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра. Изменение погодных условий может спровоцировать осложнение дорожной ситуации.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в условиях дождя и снега, а также недостаточной видимости (туман, сумерки, темное время суток) придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами.

Инспекторы просят при выборе скорости движения учитывать состояние проезжей части и плотность транспортного потока. Особую осторожность следует соблюдать в темное время суток, в том числе перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений.

ГИБДД рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону — проверить техническое состояние автомобиля, исправность работы световых приборов, стеклоочистителей, обогрев стекла. Также автолюбителям следует своевременно заменить летние шины на зимние.

Ранее сообщалось, что массовые нарушения эксплуатации грузовиков выявлены в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

Сегодня 09:24
Капитал
Дерматолог: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Специалист рассказал, почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 1
Сегодня 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 22
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 3
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»