Массовые нарушения эксплуатации грузовиков выявлены в Карелии

Рейды по проверке грузового транспорта, проведенные ГИБДД в конце сентября — начале октября в Карелии, выявили многочисленные нарушения со стороны водителей.

Об этом сообщили в полиции Прионежского района, на территории которого проходили рейды.

Всего за две недели автоинспекторы пресекли 243 нарушения — 28 водителей управляли машинами с неисправностями, еще 40 нарушили правила перевозки грузов, 21 грузовик выехал на дорогу с нечитаемыми номерами, 14 водителей ездили без полиса ОСАГО.

Самое большое количество нарушений связано с отсутствием или не рабочим состоянием тахографов — выявлено 80 таких фактов.

Кроме того, 5 человек привлечены к ответственности за превышение допустимой скорости движения.



