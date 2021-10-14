Реклама

Массовые нарушения эксплуатации грузовиков выявлены в Карелии

Новости. Общество
09:14, 14 Октября 2021
фото: Полиция Прионежского района Вконтакте

Новости партнеров

Рейды по проверке грузового транспорта, проведенные ГИБДД в конце сентября — начале октября в Карелии, выявили многочисленные нарушения со стороны водителей.

Об этом сообщили в полиции Прионежского района, на территории которого проходили рейды.

Всего за две недели автоинспекторы пресекли 243 нарушения — 28 водителей управляли машинами с неисправностями, еще 40 нарушили правила перевозки грузов, 21 грузовик выехал на дорогу с нечитаемыми номерами, 14 водителей ездили без полиса ОСАГО.

Самое большое количество нарушений связано с отсутствием или не рабочим состоянием тахографов — выявлено 80 таких фактов.

Кроме того, 5 человек привлечены к ответственности за превышение допустимой скорости движения.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-10-14 09:37:55
Деньги кончились ?
комба
2021-10-14 09:52:07
Off, иди работай и будет тебе счастье.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
08.10.2021, 17:02
Молокозаводы Карелии ведут свою игру?

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»